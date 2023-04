Politiechef is er klaar mee en wil ‘bepaalde thuisvakken’ sluiten tijdens voetbalwedstrijden

Hoe groot de gevolgen zijn na de misdragingen van de Feyenoord-supporters in de wedstrijd tegen Ajax zal komende tijd duidelijk worden. Woensdag werd het dieptepunt bereikt en dat zorgt voor veel discussie. Politiechef Frank Paauw denkt dat ‘de tijd rijp’ is om het thuispubliek te gaan beperken tijdens thuiswedstrijden.

Paauw spreekt na De Klassieker van een ‘ongelofelijk dieptepunt’, en ziet graag ‘bepaalde vakken leeg blijven’ tijdens voetbalwedstrijden. De portefeuillehouder voetbal bij de nationale politie vindt dat het afgelopen maanden te vaak mis is gegaan. “Gezien de misdragingen van de afgelopen tijd komt het debat nu op gang dat de tijd dat we zeiden dat de goede supporters niet moesten lijden onder de kwade voorbij is”, vertelt hij aan RTL Nieuws.

De politieagent vindt dat de veiligheid in de stadions een verantwoordelijkheid is van de clubs. “Waar dat niet op orde is, gaan we dat gat als politie niet vullen. De tijd dat we met veel capaciteit wedstrijden in goede banen moeten leiden is voorbij.”

Nieuw systeem

Volgens Paauw moet er een bonus-malussysteem komen voor supporters. Fans die zich gedragen worden beloond en toeschouwers die zich misdragen worden gestraft. “Als supporters zich gedragen dan kan het regime versoepeld worden en kan er bijvoorbeeld vrij gereisd worden. Bij misdragingen kun je verplichte buscombi’s opleggen, beperkingen in kaartverkoop met als uiteindelijke uitkomst ook weren van uitsupporters.”