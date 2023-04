'Premier League-club wordt steeds concreter voor Onana'

André Onana kan Internazionale na één seizoen al verlaten voor een avontuur in de Premier League bij Chelsea. De interesse in de doelman blijft toenemen en de Italiaanse ploeg heeft ook al een bedrag vastgesteld om de Kameroener te laten gaan.

De oud-Ajacied wordt al enkele maanden in verband gebracht met een overstap naar Chelsea in de aankomende transferwindow. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt de interesse van de Londenaren steeds serieuzer en vertegenwoordigers van The Blues en de Nerazzurri zouden binnenkort in Milaan samenkomen om een mogelijke transfer verder te bespreken.

Onana heeft nog een contract van vier jaar bij Inter en dus wil de Italiaanse club graag een flink geldbedrag overhouden aan de transfer. De club uit Milaan wil een bedrag van minstens veertig miljoen euro overhouden aan een vertrek van de Kamoeroener.

Vorig jaar verliet Onana Ajax transfervrij en daar was in Amsterdam veel ophef over. De keeper was een jaar geschorst vanwege het gebruiken van een verkeerd pilletje. Volgens de UEFA stond het pilletje op de lijst van doping en dus was de sluitpost geschorst. In deze periode heeft Ajax altijd netjes zijn contract doorbetaald, maar Onana wilde toch transfervrij vertrekken en daar waren met name de supporters niet blij mee.