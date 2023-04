PSV beëindigt uniek bekersprookje, ontwikkelingen bij Feyenoord en Ajax | FCUpdate.nl Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 4 april.

PSV finalist van KNVB Beker, maar Spakenburg schrijft historie

PSV heeft dinsdagavond een einde gemaakt aan het bekersprookje van Spakenburg. Ondanks een wereldgoal van Dwayne Green moesten de amateurs uiteindelijk hun meerdere erkennen in de nummer drie van de Eredivisie: 1-2. Desondanks werd het een historische voetbalavond in Spakenburg.

Coup bij Ajax gaande: 'De RvC en Hendriks willen af van Van der Sar'

Bij Ajax is het achter de schermen behoorlijk onrustig momenteel. De Raad van Commissarissen en Maurits Hendriks willen af van algemeen directeur Edwin van der Sar, als hij niet doen wat ze willen. "En zij willen allemaal naar die datakant toe", vertelt Valentijn Driessen bij Vandaag Inside.

'Slot bij laatste drie kandidaten Tottenham, Feyenoord wil recordbedrag'

Feyenoord-trainer Arne Slot behoort tot de laatste drie kanshebbers om de nieuwe trainer te worden van Tottenham Hotspur. De Rotterdammers willen hem alleen laten gaan naar de Spurs of een andere (Premier League-)club als ze voor hem de absolute hoofdprijs betalen. Het zou gaan om een bedrag tussen de 15 tot 20 miljoen euro.

Tuchel-effect snel uitgewerkt bij Bayern: uitschakeling in DFB-Pokal

Het Thomas Tuchel-effect bij Bayern München was van korte duur. Na een fraaie overwinning bij zijn debuut namens Der Rekordmeister op Borussia Dortmund, ging het dinsdagavond in eigen huis pijnlijk mis. In de kwartfinale van de DFB-Pokal werd de koploper van Duitsland uitgeschakeld door SC Freiburg (1-2).

Chelsea en Liverpool verliezen CL-tickets uit oog na VAR-ingrepen in Londen

Chelsea en Liverpool moeten er steeds serieuzer rekening mee gaan houden dat ze komend seizoen niet in de Champions League uitkomen. De twee Engelse grootmachten sloten hun onderlinge wedstrijd dinsdagavond af met een 0-0 gelijkspel. Zodoende verdwijnt de top vier steeds verder uit zicht.





'Messi krijgt er optie bij na duizelingwekkend aanbod uit Saoedi-Arabië'

De toekomst van Lionel Messi is nog altijd ongewis. De superster uit Argentinië lijkt te gaan vertrekken bij Paris Saint-Germain, maar heeft de knopen over een nieuw avontuur nog niet doorgehakt. Inmiddels lijkt hij ook de mogelijkheid te hebben om naar Saoedi-Arabië te verkassen.