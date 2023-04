'Slot bij laatste drie kandidaten Tottenham, Feyenoord wil recordbedrag'

Feyenoord-trainer Arne Slot behoort tot de laatste drie kanshebbers om de nieuwe trainer te worden van Tottenham Hotspur. De Rotterdammers willen hem alleen laten gaan naar de Spurs of een andere (Premier League-)club als ze voor hem de absolute hoofdprijs betalen. Het zou gaan om een bedrag tussen de 15 tot 20 miljoen euro.

Dat schrijft De Telegraaf dinsdagavond althans en bracht Valentijn Driessen naar buiten bij Vandaag Inside. Afgelopen winter wilde Leeds United al vijf miljoen euro betalen voor Slot, maar wilde Feyenoord niet praten. Dat was al een evenaring geweest van het all time record voor een Nederlandse coach: Ronald Koeman stapte ooit voor dat bedrag over van Oranje naar FC Barcelona. Tottenham Hotspur moet dus drie of vier keer zo veel op tafel leggen om Slot los te weken in Rotterdam-Zuid.

‘Clubs als Tottenham Hotspur en Chelsea, dat ook zijn trainer op straat heeft gezet, zijn in staat miljoenenbedragen te betalen’, weet de ochtendkrant, dat de andere twee opties die Tottenham Hotspur overweegt overigens niet noemt. Maar de huidige trainer van Feyenoord is een van de drie kandidaten. Slot kan tussentijds vertrekken, want in zijn tot 2025 verlengde contract, staat een clausule.

Die geldt echter alleen voor de zomer van 2024, waardoor Feyenoord een uitstekende onderhandelingspositie heeft voor de komende zomer. 'De vraag is alleen of de statuur van Slot al van dien aard is dat buitenlandse clubs zover willen gaan. Internationaal heeft hij buiten de Europese wedstrijden met AZ en Feyenoord nog geen ervaring', maakt de ochtendkrant wel een voorbehoud. Als Slot in de komende zomer vertrekt bij Feyenoord, dan zal dat voor de hoofdprijs zijn.