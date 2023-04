Tuchel-effect snel uitgewerkt bij Bayern: uitschakeling in DFB-Pokal

Het Thomas Tuchel-effect bij Bayern München was van korte duur. Na een fraaie overwinning bij zijn debuut namens Der Rekordmeister op Borussia Dortmund, ging het dinsdagavond in eigen huis pijnlijk mis. In de kwartfinale van de DFB-Pokal werd de koploper van Duitsland uitgeschakeld door SC Freiburg (1-2).

Jamal Musiala was de schlemiel van de avond, want het grote talent van Bayern München – die onder Tuchel op de bank is beland – kreeg de bal diep in blessuretijd tegen zijn hand. De bal ging op elf meter en werd koelbloedig ingeschoten door Lucas Höler. En dat terwijl de avond nog zo lekker was begonnen voor Tuchel en consorten.

Met Matthijs de Ligt aan de aftrap kwam Bayern München net als tegen BVB al vroeg op voorsprong door een fraaie kopbal van Dayot Upamecano: Mark Flekken was kansloos. Maar SC Freiburg kreeg al vrij snel goede kansen en kwam terecht tot de gelijkmaker via een heerlijke dropkick van Nicolas Hofler (1-1).

Artikel gaat verder onder video

Zo overtuigend als Bayern München tegen Dortmund speelde, zo moeizaam ging het in de Allianz Arena tegen SC Freiburg. Flekken had weliswaar een keer hulp van de lat nodig, maar werd verder niet overdreven vaak getest door de thuisclub. Het leek af te stevenen op een verlenging, waarin bankzitters Daley Blind en Ryan Gravenberch zouden hopen op speeltijd, maar door de handsbal van Musiala en rake pingel van Höler werd Tuchels Bayern uitgeschakeld.