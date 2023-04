Chelsea en Liverpool verliezen CL-tickets uit oog na VAR-ingrepen in Londen

Chelsea en Liverpool moeten er steeds serieuzer rekening mee gaan houden dat ze komend seizoen niet in de Champions League uitkomen. De twee Engelse grootmachten sloten hun onderlinge wedstrijd dinsdagavond af met een 0-0 gelijkspel. Zodoende verdwijnt de top vier steeds verder uit zicht.

Virgil van Dijk was niet met zijn ploeggenoten afgereisd naar Londen. De verdediger was ziek en bleef dus achter in Liverpool. Cody Gakpo moest genoegen nemen met een plekje op de bank, maar mocht in de tweede helft wel invallen. Dat deed de aanvaller bij een 0-0 tussenstand en daar mocht Liverpool niet mee klagen. In de eerste helft zette de VAR vanwege buitenspel namelijk al een streep door de 1-0 van Reece James.

Chelsea stuurde manager Graham Potter eerder deze week de laan uit en dacht na de thee alsnog op voorsprong te komen. Dit keer greep de VAR echter wederom in bij een treffer van Kai Havertz. Zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Na 79 minuten werd Gakpo nog binnen de lijnen gebracht, maar hij kon zijn ploeg niet meer helpen in de jacht op de cruciale treffer. Zodoende bleven the Blues en the Reds steken op 0-0.

Juventus - Internazionale 1-1

In de strijd om een ticket voor de finale van de Coppa Italia ligt alles nog open tussen Juventus en Internazionale. In het Allianz Stadium leken de fans geen doelpunten te zien te krijgen, maar in de slotfase sloegen beide ploegen toe. Juan Cuadrado dacht de Oude Dame naar een minimale overwinning te schieten, maar daar stak Romelu Lukaku een stokje voor. Hij schoot diep in blessuretijd raak vanaf elf meter en bepaalde de eindstand op 1-1.