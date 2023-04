'Messi krijgt er optie bij na duizelingwekkend aanbod uit Saoedi-Arabië'

De toekomst van Lionel Messi is nog altijd ongewis. De superster uit Argentinië lijkt te gaan vertrekken bij Paris Saint-Germain, maar heeft de knopen over een nieuw avontuur nog niet doorgehakt. Inmiddels lijkt hij ook de mogelijkheid te hebben om naar Saoedi-Arabië te verkassen.

De doorgaans goed geïnformeerde transferspecialist Fabrizio Romano weet namelijk te melden dat Al-Hilal contact heeft gelegd met Messi. De steenrijke club uit Riyad wil volgens de Italiaan heel ver gaan om Messi, net als Cristiano Ronaldo, naar de Saudi Professional League te halen. Er zou zelfs een aanbieding zijn gedaan van een salaris van meer dan 400 miljoen euro per jaar.

Messi geeft er volgens Romano echter de voorkeur aan om in Europa actief te blijven. Dat zou kunnen bij PSG, maar de Franse sportkrant L'Équipe ziet Messi het niet zitten om in de hoofdstad van Frankrijk actief te blijven. Een rentree bij FC Barcelona wordt ook al weken genoemd als oplossing. De Catalanen moeten eerst echter wachten op de Spaanse voetbalbond wat betreft het salarisplafond.

Barcelona zou wel al contact hebben met de zaakwaarnemers van Messi, die natuurlijk jarenlang het shirt van de grootmacht droeg. De 35-jarige wereldkampioen is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de Ligue 1. Zijn contract bij PSG loopt komende zomer af. De Parijzenaars werden al uitgeschakeld in de Champions League. In de competitie is de strijd om de titel nog niet beslist.