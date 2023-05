PSV haalt gelijk over het oefenen van penalty's: ‘Je moet je er wel op voorbereiden’

Ajax legde het zondagavond op penalty’s af tegen PSV en verloor daarmee de finale van het KNVB bekertoernooi. Na afloop gaf zowel Davy Klaassen als trainer John Heitinga aan dat Ajax niet had getraind op het nemen van strafschoppen. Opvallend is dat PSV, dat uiteindelijk met 3-2 won in de penaltyserie, zich wél had voorbereid op de situatie.

Eerder dit seizoen, voorafgaand aan het Europese duel met Union Berlin, gaf Heitinga al aan dat hij zijn ploeg niet had laten trainen op een mogelijke penaltyserie. Ook tegen PSV wilde de oefenmeester er niet aan. Na afloop wordt gevraagd of Heitinga hier spijt van heeft. “Nee”, reageert de Ajax-trainer resoluut. “Heel veel jonge jongens met potentie zijn het veld ingekomen. We hadden wel een lijstje, maar een aantal nemers was gewisseld omdat ze er doorheen zaten. Het blijft een loterij”, gaat de oefenmeester verder.

PSV trainde juist wél

Tegenstander PSV deed juist wat Ajax niet deed: zich wel voorbereiden op dit scenario. Dat deden de Eindhovenaren niet zomaar, licht trainer Ruud van Nistelrooij toe. “Met dataspecialisten bijvoorbeeld. Je hebt die info van de strafschopnemers van Ajax en je weet wie belangrijk zijn in de serie. Je kijkt ook naar veel meer”, vertelt de PSV-trainer. “Maar uiteindelijk moeten onze keeper Joël Drommel en onze nemers het doen.”

Of PSV dankzij de voorbereiding aan het langste eind wist te trekken tijdens de strafschoppenserie, durft Van Nistelrooij niet te stellen. “Ik weet niet of het zo simpel is. Het is geweldig dat we zo de prijs pakken”, zegt de oud-voetballer. PSV-goalie Drommel keerde één strafschop en werd de held. “Ik hoorde van een speler van Ajax dat ze er niet op getraind hadden. Daar hebben we ons voordeel uitgehaald”, begint de ‘bekerkeeper’ van PSV. “Er komt nog steeds geluk bij kijken, het is fiftyfifty. Maar je moet je er wel op voorbereiden”, durfde Drommel te concluderen.