'Real Madrid heeft beet: contractverlenging clubicoon aanstaande'

Real Madrid heeft zich naar verluidt ook voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van Luka Modric. De inmiddels 37-jarige Kroaat zou zelfs zijn handtekening al hebben gezet onder een nieuwe verbintenis, die hem tot medio 2024 in het Santiago Bernabéu zal houden.

Dat meldt het Spaanse Fichajes zaterdag op gezag van de Italiaanse journallist Nicolò Schira, die het nieuws als eerste op Twitter naar buiten bracht. Mocht zijn informatie blijken te kloppen, dan gaat Modric na de zomer beginnen aan zijn twaalfde seizoen bij De Koninklijke.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee is de oud-speler van Tottenham Hotspur na Karim Benzema (onder contract sinds 2009), en verdediger Nacho (vanuit de eigen jeugd gedebuteerd in 2011) de op twee na langstzittende speler bij Real. Ondanks zijn voor een veldspeler zeer respectabele leeftijd is Modric nog altijd een belangrijke pion in het elftal van Carlo Ancelotti. Hij kwam dit seizoen in veertig duels binnen de lijnen, waarin hij zes keer scoorde en evenzoveel assists achter zijn naam wist te zetten. Zijn periode in de Spaanse hoofdstad mag met recht zeer succesvol worden genoemd. Met Real legde Modric tot dusverre al vijf keer beslag op de Champions League.

Bovendien is Modric nog altijd actief als international. Nadat hij met Kroatië de finale van het WK van 2018 verloor, leidde hij zijn land afgelopen november en december in Qatar naar het brons. Op 14 juni is hij normaal gesproken ook van de partij als Kroatië het in de halve finale van de Nations League opneemt tegen het Nederlands elftal. De final four van het toernooi worden dit jaar in Nederland gespeeld; het duel met Kroatië zal Oranje afwerken in De Kuip.