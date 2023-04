'Real Madrid houdt rekening met vertrek Ancelotti en neemt contact op met oude bekende'

Real Madrid houdt naar verluidt nog altijd rekening met een aanstaand vertrek van trainer Carlo Ancelotti (63). De Italiaan zou immers nog steeds worden begeerd door de Braziliaanse bond voor het ambt van bondscoach. Volgens Foot Mercato heeft De Koninklijke daarom inmiddels contact opgenomen met een oude bekende als mogelijke opvolger van de Italiaan.

Volgens het Franse medium heeft er inmiddels een eerste gesprek plaatsgevonden tussen Real en Zinedine Zidane (50). De Fransman kwam als speler tussen 2001 en 2006 uit voor Real en was daarna al gedurende twee periodes als trainer (2016-201 en 2019-2021) zeer succesvol met de club. Zowel in zijn tijd als speler (2002) als in zijn trainersperiode (2016, 2017, 2018) wist Zidane met Real beslag te leggen op de Champions League.

Na zijn laatste vertrek uit de Spaanse hoofdstad heeft Zidane nog geen nieuwe uitdaging aangenomen. Vorig jaar werd hij nog uitvoerig gelinkt aan het Franse bondscoachschap, waar de wereldkampioen van 1998 ook wel oren naar zou hebben gehad. Het contract van zijn voormalig ploeggenoot Didier Deschamps werd echter automatisch verlengd nadat de ex-middenvelder met Les Bleus in Qatar tot de (verloren) finale wist te reiken.

Ook viel de naam van Zidane de laatste maanden geregeld bij de club die hem in 2001 voor 77 miljoen aan Real verkocht: Juventus. Bij De Oude Dame is Massimiliano Allegri eveneens aan zijn tweede ambtstermijn bezig. De Italiaan oogstte zeker in het begin van het huidige seizoen echter veel kritiek met het - volgens fans en media - fantasieloze voetbal dat hij zijn elftal liet spelen.

Mocht het inderdaad zover komen dat Real Madrid voor de derde keer tot overeenstemming komt met Zidane, dan heeft dat mogelijk positieve gevolgen voor de Franse spelers in én buiten de selectie van De Koninklijke. Momenteel zijn Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga namelijk niet altijd zeker van een basisplaats, iets dat onder Zidane zou kunnen veranderen. Bovendien hoopt de club nog altijd op de komst van Kylian Mbappé, die een goede band met Zidane zou onderhouden.