Ancelotti ziet afglijden Chelsea met lede ogen aan: 'Ben natuurlijk supporter'

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti voelt zich nog altijd verbonden met Chelsea, de aankomende tegenstander in de Champions League. Dat blijkt uit de woorden die de 63-jarige Italiaan dinsdag sprak over zijn voormalige werkgever. Daarnaast ging Ancelotti ook in op het voorval tussen zijn middenvelder Federico Valverde en Villarreal-aanvaller Álex Baena van afgelopen zaterdag.

Ancelotti sprak dinsdag het journaille toe op een persconferentie waarin vooral vooruitgeblikt werd op het eerste duel in de kwartfinale van de Champions League. De Koninklijke begint woensdag in eigen huis aan het tweeluik met Chelsea. Toch ging het veelal over Valverde. De Uruguayaan zou na het verloren thuisduel met Villarreal bij de spelersbus van de bezoekers een klap hebben uitgedeeld aan tegenstander Baena. "Hij is gemotiveerd en heeft goed getraind, net als de rest. Ik ken hem als een bijzonder mens, met fijne menselijke kwaliteiten. Verder ga ik niet in op wat er precies is gebeurd", sprak Ancelotti de pers toe.

Woensdag treft Ancelotti met Chelsea een voormalig werkgever. Tussen 2009 en 2011 stond de Italiaan aan het roer op Stamford Brigde. In zijn eerste seizoen in Engelse dienst pakte hij zowel de landstitel als de FA Cup, terwijl ook beslag werd gelegd op het Community Shield. Hoewel Chelsea in de Champions League tot de laatste acht is doorgedrongen, is de club in eigen land aan een teleurstellend seizoen bezig. The Blues staan elfde in de Premier League en ontsloegen met Thomas Tuchel en Graham Potter al twee managers.

De teloorgang van Chelsea gaat Ancelotti twaalf jaar na zijn vertrek uit Londen onverminderd aan het hart, zo blijkt. "Ik heb fantastische herinneringen aan deze club en aan de mensen die er nog steeds werken. Ik ben natuurlijk een supporter van Chelsea", liet hij optekenen. Vorige week verraste de club door Frank Lampard opnieuw als trainer aan te stellen. Het clubicoon werd twee jaar eerder nog ontslagen, maar krijgt nu de taak om het seizoen tot een zo goed mogelijk einde te breien. Ancelotti heeft daar in ieder geval vertrouwen in. "Ik hoop dat Frank Lampard het hier fantastisch gaat doen. Hij heeft weliswaar twintig jaar minder ervaring dan ik, maar dat zal niet veel uitmaken. Hij was een fantastische speler en weet heel goed wat er in deze wedstrijden nodig is."