Lampard luidt noodklok bij Chelsea: 'Het is leuk om tegen ons te spelen'

Chelsea verloor dinsdagavond tegen Arsenal voor de zesde (!) keer op rij. Interim-trainer Frank Lampard heeft het tij in Londen duidelijk niet kunnen keren en beseft dat er veel moet gebeuren om weer een succesvol elftal op het veld te krijgen.

"Sinds mijn terugkeer bij Chelsea heb ik kunnen zien hoe deze situatie ontstaan is", sprak het clubicoon na het met 3-1 verloren duel met stadgenoot Arsenal. "Maar dat verander je niet zomaar in een dag", besefte Lampard. Dat zal onder zijn opvolger - hoogstwaarschijnlijk Mauricio Pochettino - moeten gaan gebeuren. "Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren bij deze club. Het is tegenwoordig leuk voor tegenstanders om tegen ons te spelen", stelde Lampard vast.

Door de dramatische serie die Chelsea onder Lampard neerzette is zelfs het meest onwaarschijnlijke horrorscenario nog niet helemaal uitgesloten: degradatie uit de Premier League. Met nog vijf duels te spelen kan Chelsea, met 39 punten op de twaalfde plaats, op papier nog altijd bij de onderste drie ploegen eindigen. Bovendien liegt het resterende programma er niet om. De komende weken treft het met Bournemouth (dertiende) en Nottingham Forest (achttiende) twee ploegen uit het rechterrijtje. Daarna wachten drie loodzware duels met achtereenvolgens Manchester City, Manchester United en Newcastle United.

"Ik leef mee met Lampard"

Het spel van Chelsea doet oud-speler Cesc Fabregas bij tijd en wijle pijn aan de ogen, zo gaf de Spanjaard dinsdag bij Sky Sports toe. "Ik kan soms niet geloven welke tactische en technische fouten de spelers maken", sprak Fabregas. "En dan hebben we het over wereldkampioenen, WK-finalisten en een voormalig aanvoerder van de Braziliaanse ploeg", refereert hij aan onder meer N'Golo Kanté en Thiago Silva. De Spanjaard heeft dan ook te doen met zijn oud-ploeggenoot: "Ik leef mee met Lampard. De spelers moeten zichzelf eens goed in de spiegel aankijken, tegenwoordig wordt alles steeds sneller in de schoenen van de trainer geschoven. Maar hij staat niet op het veld, de spelers moeten het uiteindelijk zelf doen", aldus Fabregas.