Cesc Fàbregas hangt voetbalschoenen aan de wilgen en wordt meteen trainer

Cesc Fàbregas heeft zijn afscheid van het profvoetbal zaterdagavond aangekondigd. De 36-jarige middenvelder uit Spanje hangt zijn voetbalschoenen per direct aan de wilgen. Dat heeft Fàbregas in een fraaie boodschap laten weten via Instagram. Hij gaat nu het trainersvak in.

"De tijd is gekomen om mijn voetbalschoenen definitief op te bergen. Na twintig geweldige jaren vol overgave, toewijding en plezier is het nu tijd om dankjewel en vaarwel te zeggen tegen dit mooie spelletje. Ik heb van iedere minuut genoten", schrijft Fàbregas in een mooie boodschap aan zijn volgers. Het afgelopen seizoen stond de Spanjaard onder contract bij Como in de Serie B van Italië. Hij wordt nu de trainer van de beloftenploeg van Como en de Primavera-ploegen.

Fàbregas speelde in de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar verruilde die op jongen leeftijd voor Arsenal. Daar maakte hij zijn eerste stappen in het betaald voetbal en werd hij een onmisbare schakel. Uiteindelijk besloot Fàbregas in 2011 terug te keren naar het Camp Nou, waar hij drie seizoenen zou spelen. Via Chelsea en AS Monaco kwam hij vorige zomer terecht bij het Italiaanse Como.

Tussen 2006 en 2016 was Fàbregas ook een bekend gezicht in de nationale ploeg van Spanje. De middenvelder kwam uiteindelijk tot 110 interlands en daarin scoorde hij vijftien keer. Met de Spanjaarden werd hij in 2010 wereldkampioen en greep hij in 2008 en 2012 de Europese titel. In clubverband won Fàbregas in totaal twaalf prijzen, waaronder twee landstitels met Chelsea in Engeland.