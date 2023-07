'Als je Van Persie midden in de nacht wakker maakt, gaat hij nog steeds lachen als je 'Fabregas' zegt'

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt de carrière van Cesc Fabregas besproken. De Spaanse spelmaker sluit zijn carrière af en gaat trainer worden bij Como, er wordt teruggedacht aan zijn tijd bij Arsenal. Volgens redacteur Frank Hoekman kan je Robin van Persie waarschijnlijk midden in de nacht wakker maken om het over Fabregas te hebben.

Beluister hieronder de hele FCUpdate Podcast, als afsluiter gaat het over de carrière van de Spanjaard.