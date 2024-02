Fabregas tipt Barcelona over opvolging Xavi: 'Zijn elftal laat dingen zien die Barça jaren niet heeft gedaan'

Cesc Fàbregas ziet in Italië de ideale opvolger voor FC Barcelona-trainer Xavi rondlopen. De oud-middenvelder is onder de indruk van het spel van Bologna en denkt dat Thiago Motta een uitstekende kandidaat zou zijn om na de zomer bij de Catalanen aan de slag te gaan.

In gesprek met de Catalaanse zender Esport3 is Fàbregas bijzonder lovend over het spel van het Bologna van de Nederlanders Joshua Zirkzee en Sam Beukema, waar ook voormalig AZ-spelers Jesper Karlsson en (sinds deze winter) Jens Odgaard onder contract staan. "Het Bologna van Motta laat dingen zien die Barça de afgelopen jaren niet heeft gedaan", laat Fàbregas optekenen.

Motta kwam als speler tussen 1999 en 2007 uit voor Barcelona, waar hij nog samenspeelde met zowel Xavi als de huidige sportief directeur Deco. In 2018 beëindigde hij zijn actieve loopbaan in het shirt van Paris Saint-Germain, om bij die club door te gaan als trainer van de Onder 19. Een jaar later gunde Genoa hem zijn eerste klus als hoofdtrainer, die functie bekleedde hij daarna ook bij Spezia en sinds de zomer van 2022 bij Bologna. In zijn debuutseizoen eindigde de club als negende in de Serie A, dit jaar staat Bologna na 22 speelronden verdienstelijk zesde.

Fàbregas denkt dat zijn verleden als Barcelona-speler weleens een voordeel kan zijn voor Motta om de zware trainersklus in Catalonië aan te kunnen: "Hij heeft de Barça-manier van spelen opgezogen", zegt de oud-middenvelder. "Hij kent de club en ik hou echt van het voetbal dat zijn team speelt, ik weet zeker dat hij zich kan aanpassen aan het Barcelona-systeem." Wat kan helpen is dat het contract van Motta in Bologna komende zomer afloopt. De financieel geplaagde club hoeft zodoende geen afkoopsom over te maken om de in Brazilië geboren Italiaan dan aan te stellen.