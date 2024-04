Vernietigende uithaal Xavi na Real - Barça: 'Ik kan niemand voor de gek houden, iedereen heeft het gezien'

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández is totaal niet te spreken over het optreden van scheidsrechter César Soto Grado in de Clásico tegen Real Madrid (3-2 verlies). De Catalanen voelen zich bestolen doordat een inzet van Lamine Yamal die ogenschijnlijk de doellijn passeerde niet werd toegekend als doelpunt. Xavi liet er na afloop geen misverstand over bestaan.

FC Barcelona was er alles aan gelegen de Clásico te winnen. Niet alleen om zich te herstellen van de uitschakeling door Paris Saint-Germain in de Champions League, maar ook om kans te blijven maken op het kampioenschap. Een treffer van Fermín López in de tweede helft bezorgde FC Barcelona een nieuwe voorsprong, maar doelpunten van Lucas Vazquez en Jude Bellingham bezorgden de thuisploeg alsnog de volle buit. Daardoor is het verschil tussen de eeuwige rivalen opgelopen tot elf punten en met nog maar zes wedstrijden te gaan, lijkt FC Barcelona prolongatie van de landstitel te kunnen vergeten.

Xavi uitte na afloop, evenals afgelopen dinsdag na de 1-4 nederlaag tegen PSG in de kwartfinales van de Champions League, stevige kritiek op de arbitrage. Real Madrid kreeg na achttien minuten al een omstreden strafschop en later in de eerste helft ontsnapte het toen een ogenschijnlijke treffer van Yamal door de arbitrage niet werd toegekend als geldig doelpunt. De zestienjarige aanvaller veranderde een hoekschop verraderlijk van richting. Real Madrid-doelman Andrij Lunin leek geklopt, maar frommelde de bal op de valreep toch nog uit zijn doel. Het heeft er op afbeeldingen alle schijn van dat de inzet van Yamal de doellijn had gepasseerd, maar de VAR kon dat niet met honderd procent zekerheid vaststellen. Géén doelpunt dus.

“We hebben alles geprobeerd. We zaten goed in de wedstrijd, maar specifieke fouten hebben ons de overwinning gekost”, zo werd Xavi na afloop geciteerd door de Spaanse pers. “We verdienden de overwinning, maar de scheidsrechter heeft geen enkele beslissing genomen. Het is jammer. We hoeven niet te zwijgen.” Bij de hoofdtrainer, die bezig is aan zijn laatste maanden op de bank bij FC Barcelona, overheerst het gevoel van onrecht. “Ik kan niemand voor de gek houden, en zeker niet de fans. Iedereen heeft het gezien.”

Teleurgesteld in LaLiga

Xavi kreeg naar eigen zeggen in de aanloop naar de kraker in Madrid al vragen over de arbiter. Hij stelde te hopen dat het optreden van Soto Grado onopgemerkt zou blijven, maar dat is dus niet het geval geweest. “Ik ben erg teleurgesteld dat LaLiga (de competitieorganisator, red.) zegt de beste ter wereld te willen zijn, maar niet over doellijntechonologie beschikt… Op de eerste speeldag tegen Getafe zei ik al dat ik de dingen die ik zag niet leuk vond, vandaag (zondag, red.) is het een opeenstapeling van absurditeiten.” Volgens Xavi geeft de uitkomst van de Clásico’s dit seizoen de doorslag in de titelstrijd. Zowel de eerste als tweede onderlinge ontmoeting resulteerde voor FC Barcelona in een nederlaag. “Twee wedstrijden die we verdienden te winnen, maar verloren”, zo klonk het.

Voor FC Barcelona zit er in de resterende weken van de competitie niets anders op dan de tweede plaats vast te houden. De voorsprong op Girona is momenteel twee punten. De nummers één tot en met vier kwalificeren zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Na de voortijdige uitschakeling in zowel de Champions League als Copa del Rey én de gelopen titelstrijd zal zelfs de tweede plaats voor de Catalanen aanvoelen als een teleurstelling. Ze kroonden zich vorig jaar nog tot landskampioen.

