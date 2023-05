Chelsea ook het juiste medicijn voor Arsenal: The Gunners voor even terug aan kop

Arsenal heeft zich dankzij een 3-1 overwinning op Chelsea weer gemengd in de titelstrijd. Het krachtsverschil in de Londense derby was immens, waarbij Martin Ødegaard (tweemaal) en Gabriel Jesus stadsgenoot Chelsea verder in de put duwden. Het superieure Arsenal nam dankzij de eerste overwinning in vijf wedstrijden de koppositie ‘tijdelijk’ weer over van Manchester City. Oud-PSV’er Noni Madueke boekte een persoonlijk succesje door met de eretreffer zijn eerste goal voor Chelsea te maken.

Trossard en Kiwior verkregen bij Arsenal de voorkeur boven Martinelli en Holding. Bij het kwakkelende Chelsea vielen vooral de basisplaatsen van Madueke en Aubameyang op. Beide aanvallers maakten de voorbije periode nauwelijks speelminuten voor The Blues. Manager Frank Lampard hoopte met deze wijzigingen Chelsea’s slechtste Premier League-notering (veertiende) ooit te voorkomen.

Arsenal leek te beseffen dat het de laatste strohalm moest grijpen om nog zicht te houden op de titel. The Gunners domineerden en dankten Ødegaard voor zijn killersinstinct. De Noor rondde twee lage voorzetten uiterst fraai af én zag na ruim een half uur spelen hoe Gabriel Jesus de 3-0 op het scorebord schoot. Het zwalkende Chelsea had op één kans van Chilwell na werkelijk niets de melk te brokkelen. Onder leiding van Lampard lukte het de Londenaren niet om voor een ommekeer te zorgen en als sinds 11 maart bleef een winstpartij uit. Voor het eerst sinds 1983 werd er zes maal op rij verloren.

De tweede helft was slechts een formaliteit, waarbij de thuisploeg in het eerste kwartier na rust verzuimde om in het eigen Emirates Stadium een monsterscore neer te zetten. Een onoplettendheidje van Zinchenko leverde echter via Madueke uit het niets de 3-1 op. Chelsea was in het vervolg niet bij machte om door te drukken, waardoor de ploeg voor de tweede maal dit seizoen het onderspit moest delven in de Londense derby tegen Arsenal. Voor Chelsea is dit het eerste seizoen ooit dat er twintig nederlagen in één seizoen worden geleden, maar gezien het spelbeeld is de gifbeker voorlopig nog niet leeg.