Noni Madueke heeft zijn doelpuntenrekening geopend bij Chelsea. In zijn eerste basisplaats sinds februari maakte hij de schade tegen Arsenal dinsdagavond nog enigszins goed, al was de 3-0 achterstand ondanks de goal van de voormalig PSV'er niet meer in te lossen. De Engelsman maakte zijn eerste doelpunt in dienst van The Blues,

𝗡𝗼𝗻𝗶 𝗠𝗮𝗱𝘂𝗲𝗸𝗲 😍

Chelsea doet wat terug via Madueke. De oud-PSV'er maakt zijn eerste treffer in dienst van Chelsea! 👏



May 2, 2023