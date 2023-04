Grote verrassing: Frank Lampard keert terug als trainer van Chelsea

Chelsea heeft Frank Lampard aangesteld als hoofdtrainer. De opvolger van de ontslagen Graham Potter neemt tot het einde van het seizoen de honneurs waar op Stamford Bridge. Het is de tweede keer dat Lampard als trainer bij Chelsea aan de slag gaat.

De voormalig middenvelder stond eerder tussen de zomer van 2019 en begin 2021 aan de zijlijn op Stamford Bridge. Waar Chelsea in het eerste seizoen onder Lampard op een degelijke vierde plaats eindigde, vielen de resultaten in het seizoen daarop tegen. Een ontslag was een logisch gevolg.

Artikel gaat verder onder video

Ruim een jaar later werd Lampard voor de tweede keer trainer in de Premier League. Ook als manager van Everton hield hij het niet bijster lang vol. Lampard werd een kleine twee maanden geleden ontslagen door de club die in degradatienood verkeert. Sindsdien zit de de 106-voudig international van Engeland zonder werkgever.

"We zijn verheugd dat Frank terug is op Stamford Bridge. Terwijl wij doorgaan met onze grondige zoektocht naar een hoofdtrainer voor de lange termijn, willen we de club en onze fans een duidelijk en stabiel plan geven voor de rest van het seizoen. Frank heeft alle eigenschappen en kwaliteiten die nodig zijn om ons naar de eindstreep te brengen", aldus eigenaren Todd Boehly en Behdad Eghbali.

Zoals het nu staat, vertrekt Lampard aan het einde van het seizoen weer bij Chelsea. Onder meer Luis Enrique en de onlangs bij Bayern München ontslagen Julian Nagelsmann worden genoemd als opties voor de lange termijn.