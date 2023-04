'Chelsea hakt knoop door en neemt beslissing over aanblijven Lampard'

Frank Lampard (44) kent vooralsnog een bijzonder ongelukkige terugkeer op de bank bij Chelsea. Onder leiding van het clubicoon, die als interim-trainer werd aangesteld na het ontslag van Graham Potter, verloor de ploeg al vijf wedstrijden op rij. Toch hoeft Lampard niet te vrezen voor zijn baan.

Dat meldt het Engelse Sky Sports donderdag. Volgens het medium heeft de club na intern beraad besloten dat Lampard het seizoen sowieso mag afmaken. De clubleiding zou zich erbij hebben neergelegd dat plaatsing voor Europees voetbal niet realistisch meer is, getuige de huidige elfde plaats in de Premier League. Bovendien bestaat er alleen theoretisch nog een kleine kans dat de club nog degradeert, getuige de voorsprong van tien punten op de huidige nummer achttien Leicester City.

Lampard blijft daarmee het lot van Cristian Stellini bespaard. Die nam bij Tottenham Hotspur het stokje over van de ontslagen Antonio Conte, maar werd na de 6-1 nederlaag bij Newcastle United eveneens de laan uitgestuurd. Met Ryan Mason stelden The Spurs inmiddels hun tweede interim-trainer aan, terwijl de club net als Chelsea nog altijd druk op zoek is naar een nieuwe manager voor volgend seizoen.

Volgens verschillende Engelse media heeft Chelsea daarin bijna beet. Mauricio Pochettino, in het verleden juist jarenlang succesvol bij de Spurs, zou op korte termijn gepresenteerd moeten worden. De Argentijn krijgt de taak om eindelijk een winnend elftal te smeden van de selectie waarin eigenaren Todd Boehly en Behdad Eghbali sinds afgelopen zomer meer dan 600 miljoen euro hebben gestoken.