Reijnders gaat in op interesse van Ajax: 'Daar weet ik niks van'

Tijjani Reijnders is bezig aan een ontzettend sterk seizoen bij AZ en is niet meer weg te denken uit de formatie van Pascal Jansen. De spelmaker kwam tot dusverre in iedere officiële wedstrijd in actie en maakt indruk met zijn spel. Deze goede prestaties bleven niet onopgemerkt en naar verluidt was zelfs Ajax geïnteresseerd in de creatieve middenvelder.

In een uitgebreid interview met Voetbal International laat Reijnders weten dat hij verbaasd was nadat hij de Ajax-geruchten voor het eerste hoorde. “Ik werd vorige maand op een dag wakker, keek op mijn telefoon en die stond helemaal vol met berichtjes. Omdat er in het nieuws was gekomen dat Ajax belangstelling zou hebben. Ook voor mijzelf was dat een verrassing”, begint Reijnders.

Verschillende media meldden dat de zaakwaarnemer van Reijnders zelfs al contact had gehad met Ajax. “Daar weet ik niks van”, begint de middenvelder. “Mijn zaakwaarnemer heeft me nooit iets gezegd over de mogelijke belangstelling van Ajax. Dus ik ga ervan uit dat ze zich niet hebben gemeld. Anders had ik dat wel geweten. Het is een mooi compliment als je in verband wordt gebracht met andere topclubs. Verder kan ik er niet zoveel mee”, gaat Reijnders verder.

Vertrek niet uitgesloten

Zoals gezegd mistte Reijnders dit seizoen nog enkele wedstrijd. De middenvelder verlengde in januari zijn contract tot medio 2027, maar sluit een voortijdig vertrek niet uit. “De voetballerij is een gekke wereld waarin dingen snel kunnen veranderen. Stel dat ik alsnog een mooie transfer kan maken, dan heeft ook AZ daar door het nieuwe contract meer profijt van.”