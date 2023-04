Rogier Meijer kan niet veel met vraag bij ESPN: 'Het is een fantastische club, maar...'

Na de 0-1 nederlaag tegen NEC is degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie nabij voor FC Groningen. De achterstand op nummer zestien Excelsior is elf punten en er zijn nog maar vier wedstrijden te spelen. NEC-trainer Rogier Meijer kreeg na afloop de vraag wat de aanstaande degradatie van FC Groningen met hem doet, maar kon daar eigenlijk niet zoveel mee.

Wilde FC Groningen nog een beetje geloof hebben in het ontlopen van rechtstreekse degradatie, dan had er dinsdagmiddag toch echt gewonnen moeten worden van NEC. De ploeg van trainer Dennis van der Ree kreeg in de openingsfase van de tweede helft een paar kansjes, maar heeft al het hele seizoen moeite met scoren en dat was tegen NEC niet anders. Meer dan een punt leek er niet in te zitten, ware het niet dat Laros Duarte een paar minuten voor tijd de doorgebroken Pedro Marques onderuit liep en Jordy Bruijn de daaropvolgende strafschop benutte. NEC won en deed uitstekende zaken in de strijd om een play-offticket, terwijl voor FC Groningen het doek over een kleine twee weken definitief kan vallen.

Hoe NEC-trainer Meijer zich daarbij voelt? Hij erkent dat het wat met hem doet dat zo’n grote club op het punt staat te degraderen, maar… “Er moeten in de competitie een paar clubs degraderen”, zei hij na afloop van het bezoek aan FC Groningen tegen ESPN. “Het kan zijn dat dat FC Groningen wordt. Verder heb ik er op dit moment niet zoveel mee. Het is een fantastische en mooie club, maar het is natuurlijk niet de eerste club die eruit dondert.”

Volgens ESPN-commentator Mark van Rijswijk is aanstaande exit van FC Groningen uit de Eredivisie een ‘waarschuwing voor iedereen’, ook voor NEC. De Nijmegenaren keerden in 2021 terug naar de Eredivisie en stevenen af op een eindklassering in het linkerrijtje, maar zullen niet te snel tevreden mogen zijn. “Inderdaad. Verstandige en goede keuzes maken op alle vlakken in de club. Dat is het allerbelangrijkste”, stelt Meijer. “Ik weet niet hoe het hier (FC Groningen, red.) gegaan is. Het is zonde, maar ik kijk naar mijn eigen club.”