Erik ten Hag had tachtig minuten lang een fijne jubileumwedstrijd met Manchester United donderdagavond. In eigen huis was de formatie van de Nederlandse coach in diens vijftigste wedstrijd veel sterker dan Sevilla en kwam dankzij twee treffers van Marcel Sabitzer op voorsprong. In het laatste kwartier ging het echter rampzalig mis (2-2). Bekijk hieronder de beelden.