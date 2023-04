Leroy Sané en Sadio Mané gunnen elkaar geen blik tijdens pijnlijke wissel na handgemeen

Leroy Sané en Sadio Mané zorgden woensdagavond voor een pijnlijk moment in de wedstrijd tussen Bayern München en Manchester City. De aanvallers van de Duitse topclub kwamen onlangs in het nieuws na een handgemeen. In de thuiswedstrijd tegen the Citizens besloot trainer Thomas Tuchel dat uitgerekend Mané als invaller binnen de lijnen moest komen voor Sané.

De twee gunden elkaar geen blik waardig, al kon er wel een klein handje vanaf. Na de eerste wedstrijd tussen City en Bayern ging het mis tussen de ploeggenoten en deelde Mané een tik uit aan Sané. De aanvaller uit Senegal werd door Bayern geschorst en kreeg een flinke geldboete. In Duitsland wordt inmiddels hardop getwijfeld over zijn toekomst bij de club.