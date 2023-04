Sierd de Vos kan zijn ogen niet geloven na schitterende actie: 'Géén vrije trap?'

Real Madrid moet dinsdagavond winnen bij Girona om in ieder geval een klein beetje in het spoor te blijven van koploper FC Barcelona. De regerend landskampioen kan z’n borst echter natmaken. Real Madrid staat al op achterstand en moet dus flink aan de bak om er überhaupt met een overwinning vandoor te gaan. Vlak voor de openingstreffer schitterde Vinícius Junior met een geweldige actie. Sierd de Vos reageerde vooral met verbazing op het vervolg.

Vinícius Junior is al het hele seizoen goed op dreef. Vooral in de Champions League maakt hij veel indruk. De Braziliaan was vorig seizoen al verantwoordelijk voor de winnende in de finale tegen Liverpool en is met zijn ploeg hard op weg zich opnieuw te plaatsen voor de eindstrijd. In eigen land beleeft Real Madrid daarentegen een moeizaam seizoen. De achterstand op FC Barcelona is fors. Een vroege achterstand op bezoek bij Girona helpt dan natuurlijk niet. Maar had dat doelpunt wel mogen tellen? Vlak daarvoor leek Vinicius Junior immers onreglementair afgestopt te worden. De arbiter besloot echter niet te fluiten, tot verbazing bij Ziggo Sport-commentator, die wel kon genieten van de actie. “Genieten toch? Wat een actie.”

Vinícius Jr é mágico. pic.twitter.com/qP2XmNTAw6 — Futebol Conectado (@FutebolConect10) April 25, 2023

Real Madrid flink in de problemen

Valentín Castellanos opende in de twaalfde minuut de score voor Girona. Inmiddels staat het al 2-0 voor de thuisploeg. Real Madrid heeft nog een kleine zeventig minuten om de achterstand recht te zetten en er alsnog een goed resultaat uit te slepen.