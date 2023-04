Slecht nieuws voor Feyenoord: sterspeler Roma traint weer mee

Er is bij AS Roma goed nieuws in aanloop naar de return met Feyenoord, want wereldkampioen Paulo Dybala heeft de groepstraining dinsdagmiddag hervat. De Argentijn liet zich zien op het trainingsveld in Rome en heeft nog twee dagen om weer helemaal fit te worden.

In de heenwedstrijd van vorige week raakte Dybala geblesseerd en moest hij het veld in De Kuip verlaten. De Argentijn viel uit met een spierblessure, maar volgens een onderzoek was het niet heel ernstig. Roma rekent op zijn aanwezigheid in de kwartfinale van de Europa League tegen Feyenoord.

Dybala kon zondagavond nog niet meedoen in de gewonnen wedstrijd van Roma tegen Udinese. De ploeg van José won eenvoudig met 3-0 en beleefde een goede generale voor de wedstrijd met Feyenoord. Tien minuten na rust gooide Lorenzo Pellegrini de wedstrijd in het slot door de 2-0 te maken en dat gaf de Portugese trainer kans om wat meer spelers rust te geven.

Goede generale Feyenoord

Feyenoord had zelf ook een goede generale tegen SC Cambuur, want in Leeuwarden werd er eenvoudig met 0-3 gewonnen. De Rotterdammers kwamen geen moment in gevaar en Arne Slot kon op het einde zelfs nog wat spelers rust gunnen.