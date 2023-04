Slot krijgt advies over 'fantastische club': 'Belangrijk dat hij duidelijke afspraken maakt'

John van 't Schip is ingegaan op toekomst van Feyenoord-trainer Arne Slot, die in de belangstelling van Tottenham Hotspur zou staan. Volgens Van 't Schip zou Slot daar alleen op in moeten gaan als hij vooraf een aantal duidelijke afspraken met de clubleiding kan maken.

Bij Viaplay werd Van 't Schip gevraagd of Slot überhaupt wel naar The Spurs moet willen, gezien de vele trainers die de afgelopen jaren werden ontslagen. "Tuurlijk, het is een ongelooflijke klus als hij die aanneemt, maar het is wel een fantastische club als je kijkt naar het stadion en de mogelijkheden hier", aldus Van 't Schip.

"Maar", vervolgt de oud-Ajacied, "dat hebben al die andere trainers natuurlijk ook gehad." Daarmee doelt hij onder meer op Antonio Conte en José Mourinho, die de afgelopen jaren het veld moesten ruimen na tegenvallende resultaten bij de Champions League-finalist van 2019.

"Het is belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt en ook een Slot heeft bepaalde type spelers die hij wil hebben om zijn spel te spelen", adviseert Van 't Schip. "Dus hij zal bepaalde spelers willen kopen én verkopen als hij komt", vervolgt hij. "Dus dat zal ook een proces zijn dat niet van de één op andere dag gaat."