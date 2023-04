Spaan verbaasd over mediaoptreden Bosz: 'Ik kan het lachje van Van der Sar uittekenen'

'Never a dull moment in Amsterdam', zei Erik ten Hag ooit. Het klopt, zeker dit seizoen. De soaps rondom het technische gedeelte van de RvC van Ajax en de technische directeur zijn opgelost, maar wie de trainer van de Amsterdammers gaat worden is nog maar de vraag. John Heitinga staat volgens de nieuwe technische directeur Sven Mislintat 'op één', maar Peter Bosz wil ook wel graag aan een tweede periode bij Ajax beginnen als trainer. Henk Spaan, columnist van Het Parool, vindt het mediaoptreden van Bosz opvallend.

De inmiddels werkloze oefenmeester heeft in Rondo van Ziggo Sport en Studio Voetbal van de NOS zijn ongenoegen geuit over het uitblijven van een Amsterdams aanbod. De 59-jarige trainer wil graag gebeld worden, dat is duidelijk. Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek 'Spaan geeft punten'. Peter Bosz' zijn mediacircus krijgt een zesje.

"Natuurlijk: nee zeggen tegen een talkshow is een optie en twee keer ja zeggen kan ook. Het is de vraag of het helpt bij een openbare sollicitatie als Afellay een paar keer ‘belachelijk’ roept omdat Ajax ‘niet heeft gebeld’. Ik kan het lachje van Van der Sar uittekenen", schrijft de columnist. "Aan de andere kant wist je dat ze aan die talkshowtafels geen idee hadden van je positie in de Ligue 1 na afloop van het seizoen ’21-’22." Bosz werd achtste met Lyon, terwijl de club de grootste begroting heeft van de Ligue 1 op PSG na.



"Van spelers als Dembélé, Paquetá, Guimaraes, Cherki en Aouar hadden ze nauwelijks gehoord, dus je liep geen risico dat het woord ‘onderpresteren’ zou vallen. Nou, daar zat je dan. Nee, Ajax had niet gebeld en ja, je zou zeker gaan praten. Later keek je die programma’s terug en dacht: ik zat daar mooi voor lul", sluit Spaan af.

Door veel media wordt Bosz naar voren geschoven als de 'perfecte kandidaat' om Ajax te gaan trainen volgend seizoen. Mislintat en Bosz hebben in het verleden al eens goede gesprekken gehad, maar de nieuwe TD van Ajax heeft een duidelijk bericht voor de oefenmeester: "Een plus een is niet altijd twee", zegt Mislintat in gesprek met de NOS. "Peter en ik hebben kort samengewerkt in Dortmund, maar toen ben ik ook al snel naar Arsenal gegaan. En dat ik hem gepolst heb om trainer te worden bij Stuttgart heeft niets met Ajax te maken. John is nu de trainer, hij staat op één." De nieuwe 'td' sluit niet uit dat Heitinga ook volgend seizoen voor de groep staat bij Ajax. "Natuurlijk is die mogelijkheid er. Hij is de trainer en doet het heel erg goed. Vandaag heb ik mijn eerste gesprek met hem."