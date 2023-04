Spaanse journalist ziet beelden van 'zaak-Dani Alves' en komt met schokkende details

Spaanse journalist Nacho Abad is met schokkende details naar buiten gekomen over de verkrachtingszaak rondom Dani Alves. De Braziliaanse voetballer wordt er van verdacht dat hij een 23-jarige vrouw heeft verkracht in een nachtclub in Barcelona. Abad vertelt bij En boca de todos dat hij toegang heeft gekregen tot videobeelden van het de situatie en wat hij heeft gezien.

De journalist keek naar beelden die zo’n 25 uur duurden. “De vrouwen beginnen te dansen, ze zijn met z’n drieën”, begint Abad. “Op een gegeven moment komt een ober naar ze toe nodigt ze uit in de ruimte waar Alves is. Waarna Alves vervolgens met ze praat, in een ontspannen sfeer en zonder geweld”, gaat de journalist verder.

Even later zag Abad iets opvallends. “Ik zie dat hij de billen van de desbetreffende vrouw aanraakt. Die toestemming zit volgens mij ‘in zijn hoofd’, als ik dat zo zie”, vertelt hij. Abad ziet vervolgens dat de vrouw er niks tegen deed. “Als zij niet instemde, zou mijn reactie zijn om hem weg te duwen, maar dat zie ik niet.” Vervolgens ziet hij Alves en het vermeende slachtoffer naar een badkamer vertrekken.

Huilen

“Niemand weet wat daar is gebeurd”, gaat Abad verder. Toen Alves terugkwam zag de journalist iets schokkends. “Je ziet Alves en een vriend elkaar de hand schudden. Op een gegeven moment komt het vermeende slachtoffer naar buiten en gaat naar haar vriend. De vrouw begint te praten en barst vervolgens in tranen uit”, vertelt Abad. Op dit moment verblijft de voormalig FC Barcelona-verdediger dus nog altijd in de Spaanse cel.