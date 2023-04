Spaanse media fileren Real Madrid: 'Gênant, Haaland zal er op los scoren'

De Spaanse media hebben geen goed woord over voor het optreden van Real Madrid tegen Girona (4-2 verlies). De Koninklijke kan de landstitel door de nederlaag definitief vergeten, maar het baart ook voor zorgen in aanloop naar de Champions League-clash tegen het Manchester City van Pep Guardiola.

"Een gênante vertoning", schreef sportkrant Marca woensdagochtend over het optreden van de ploeg van Carlo Ancelotti tegen Girona, de nummer negen van Spanje. De krant heeft het vooral gemunt op de laatste linie van Real Madrid: "De centrale verdedigers werden vernederd door Girona-spits Taty Castellanos, die vier keer mocht scoren. Vooral Eder Militão, die stond erbij en keek ernaar en moest blozend het veld af. De Braziliaan hoeven we tegen City niet te verwachten, want Erling Haaland zal er dan op los scoren", is de krant hard voor de international van het Braziliaanse elftal.

El Pais geeft na afloop van het duel ook de credits aan Castellanos, die maar liefst vier keer trefzeker was tegen de nummer twee van Spanje: "De Argentijnse stormram van Girona heeft Real Madrid overklast. Sinds tien jaar en één dag scoorde iemand vier keer te scoren tegen De Koninklijke. Een vernedering. De wereld zal stomverbaasd gekeken hebben. Castellanos is de opvolger van Robert Lewandowski, die in 2013 vier keer scoorde. En dat als spits van een satellietclub van Manchester City. Madrid zal zich schamen", luidt de conclusie

Inmiddels heeft trainer Carlo Ancelotti op de persconferentie ook verslagen gereageerd op de nederlaag tegen de satellietclub van Manchester City, de tegenstander van Real Madrid in de halve finale van de Champions League: "De fans zijn gekwetst en we willen daarvoor onze excuses aanbieden", zei de Italiaanse trainer. "We hebben een team met uitzonderlijke kwaliteiten, maar dat komt er alleen uit als die kwaliteiten worden ondersteund door een goede verdediging en die was er vandaag niet."