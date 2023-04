Spakenburg wordt serieus genomen door PSV: 'Benaderen als Champions League-wedstrijd'

PSV heeft zich uitstekend voorbereid op de wedstrijd tegen SV Spakenburg, in de strijd om een plek de finale van het bekertoernooi. Volgens Ruud van Nistelrooij is het duel een topwedstrijd, ondanks dat het tegen een amateurclub is.

Ook voor deze wedstrijd liet Van Nistelrooij zijn staf kijken naar live-duels van Spakenburg. “We moeten weten wat we kunnen verwachten, ook van het complex en de manier van spelen”, geeft de trainer van de Eindhovenaren aan op de persconferentie. “We kennen hun basis, hun wissels en sterktes en zwaktes. Ook naar het veld hebben we gekeken. Natuurlijk moesten we de namen even leren kennen, maar voor mij is het niet moeilijk. Dit is een enorm belangrijke wedstrijd omdat we een finale kunnen halen. Spakenburg staat in de halve finale en daar hoort respect bij.”

Niet alleen de ploeg wordt in de gaten gehouden, maar ook kleine dingen zoals de kleedkamer. “We bereiden ons voor zoals we dat voor wedstrijd doen. De spelers zijn zich bewust van de dingen die ze moeten doen. Als speler en staf ben je bezig met het sportieve belang en als je begrijpt waar het om gaat, is het logisch wat je eist. We hebben vandaag op kunstgras getraind en zijn fit, met de selectie die we hadden toen we naar Nijmegen gingen.”

De wedstrijd wordt zelfs vergeleken met topduels. “Dit kan een mooie bekeravond worden en is een topwedstrijd. Daar hoort een bepaalde focus bij, net als in de Champions League of Europa League.” Van Nistelrooij heeft in zijn tijd bij Real Madrid wel eens met 4-0 op de broek gehad van een club van het derde niveau, Alcoron. “Nee, ik weet er niets meer van. Volledig verdwenen uit mijn geheugen. Spakenburg, daar ben ik mee bezig”, zegt de trainer serieus. Als er gelachen wordt in de perszaal kan Van Nistelrooij een kleine glimlach toch niet onderdrukken.