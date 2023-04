Sportminister Helder steunt idee van puntenaftrek in Eredivisie en Eerste Divisie

De plannen om puntenaftrek te koppelen aan de straffen die uitgedeeld worden wanneer voetbalfans zich misdragen, krijgen de steun van Sportminister Conny Helder. Dat is niet geheel verrassend, omdat zij actief is bij de VVD, die het voorstel ter sprake bracht. Ook volgens Helder is het tijd om (harder) in te grijpen.

Dat wil ze overigens niet per se direct doen met de straffen van puntenaftrek, want volgens haar zijn er verschillende opties genoemd om het wangedrag van de supporters tegen te gaan. Die worden met de KNVB besproken om te kijken hoe het voetbal weer genormaliseerd kan worden. “Het moet een familiefeest zijn waar je gewoon je kinderen mee naartoe kan nemen”, stelt Helder tegenover het ANP.

Helder gaat de verschillende plannen bij elkaar rapen en voorleggen aan de KNVB. Een andere oplossing is een betere handhaving van de verschillende stadionverboden en ook zouden volgens de VVD de verantwoordelijke partijen (clubs en KNVB) harder naar buiten toe moeten oordelen over de misstanden.





Alle ontwikkelingen zijn in het leven geroepen nadat het bij verschillende clubs misging, met het raken van Davy Klaassen als meest negatief aansprekende voorwerp. Het ging echter ook bij sc Heerenveen, FC Groningen, SC Cambuur en FC Volendam recentelijk mis, terwijl het duel tussen NAC Breda en Willem II door de nieuwe maatregelen vrijdagavond nog werd gestaakt in de Eerste Divisie. De VVD pleit voor landelijke maatregel, waar Helder dus ook achter staat.