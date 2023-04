SS Lazio-spits Immobile botst met Land Rover Defender vol op tram

SS Lazio-aanvaller Ciro Immobile is dit weekend met de schrik vrijgekomen. De 33-jarige aanvaller kwam in botsing met een tram, die door rood zou hebben gereden en botste op de aanvaller. De voetballer en zijn kinderen kwamen weliswaar goed uit het ongeluk, toch is hij niet helemaal zonder schade. In het ziekenhuis, daar ging hij met zijn kinderen en vier trampassagiers heen, bleek dat hij een gekneusde rib en whiplash had opgelopen. Getuige de beelden was het een keiharde botsing, want de Land Rover Defender is volstrekt total loss. Dat had ook heel anders kunnen aflopen…

