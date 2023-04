Stefanie van der Gragt kondigt afscheid aan, WK wordt laatste kunstje

Stefanie van der Gragt (30) heeft aangekondigd komende zomer haar voetballoopbaan te beëindigen. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wordt het laatste kunstje voor de 101-voudig international, die momenteel onder contract staat bij Internazionale.

Dat heeft de KNVB namens de verdedigster bekendgemaakt. Daarmee komt komende zomer een einde aan de loopbaan van één van de pijlers onder de successen die de Oranje Leeuwinnen de afgelopen jaren behaalden. In 2017 was Van der Gragt van de partij toen de ploeg in eigen land Europees kampioen werd. Twee jaar later speelde ze eveneens in de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten.

Tijdens haar loopbaan heeft Van der Gragt zowel binnen Nederland als in het buitenland een aantal grote werkgevers gediend. Zo stond ze onder contract bij zowel Ajax als FC Twente, terwijl ze buiten de landsgrenzen ook uitkwam voor Bayern München en FC Barcelona. Afgelopen zomer maakte ze de overstap naar Italië, waar Internazionale dus haar laatste club blijkt te zijn.

"Na de zomer kan ik terugkijken op een geslaagde carrière waarin ik alles heb meegemaakt wat ik mee wilde maken als profvoetballer. Een fantastische reis!", aldus Van der Gragt in de KNVB-verklaring. Daarin komt ook bondscoach Andries Jonker aan het woord. "Iets meer dan een week geleden, rondom de mijlpaal van haar 100ste interland, heb ik haar geprezen om haar onverzettelijkheid. Dit heeft haar gedurende haar hele loopbaan getypeerd. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat ze tot de allerlaatste minuut van haar actieve carrière alles zal geven voor haar team", aldus Jonker