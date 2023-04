Streuer bevestigt: FC Twente opent spoedig transfergesprekken met Ajax

Ajax en FC Twente gaan binnenkort in gesprek over de toekomst van Anass Salah-Eddine, zo kondigde technisch directeur Jan Streuer zondag aan bij Goedemorgen Eredivisie. Twente hoopt de huurling definitief te kunnen overnemen van Ajax.

Salah-Eddine bleef op de bank in de laatste twee competitieduels, maar wordt wel gezien als een potentiële aanwinst. "Het liefste nemen we de speler over, dus dan zal er met Ajax gesproken moeten worden. Die gesprekken zijn er binnenkort", zei Streuer.

"De speler moet ook willen, natuurlijk, maar hij heeft goede stappen gemaakt", voegde Streuer toe. "Ook omdat hij op het middenveld is gaan spelen, dat was super voor hem." Salah-Eddine werd eigenlijk gehaald als linksback, maar speelt inmiddels links op het middenveld.

Twente heeft geen optie tot koop op Salah-Eddine, wiens contract bij Ajax doorloopt tot medio 2025. Zelf liet hij vorige maand weten graag voor zijn kans te willen gaan in Amsterdam. "Ik moet nog met Ajax overleggen wat zij willen, maar anders is het gewoon: de concurrentiestrijd aangaan", zei Salah-Eddine.