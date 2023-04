Strijd om CL-ticket in Italië blijft ongemeen spannend na knotsgekke slotfase bij Roma-Milan

AS Roma en AC Milan hebben na een knotsgekke slotfase met 1-1 gelijkgespeeld in de Italiaanse Serie A. Tammy Abraham leek de thuisploeg in de vierde minuut van de blessuretijd met een late treffer de zege te gaan bezorgen, maar Alexis Saelemaekers maakte in de dying seconds alsnog gelijk. Daardoor blijft de strijd om een ticket voor de Champions League ongemeen spannend in de Serie A.

Beide ploegen hebben nog twee ijzers in het vuur in de strijd om een ticket voor de Champions League. Lukt dat niet via de Serie A, waarin beide ploegen voorafgaand aan het duel 56 punten hadden verzameld maar Milan op doelsaldo de vierde plaats innam en Roma de vijfde, dan biedt het huidige Europese seizoen mogelijk een uitweg. De Milanezen staan in de halve finale van de Champions League tegenover stadgenoot Inter, terwijl Feyenoord-beul Roma in de halve eindstrijd van de Europa League uitkomt tegen Bayer Leverkusen. De eindwinst in beide toernooien levert eveneens een ticket voor het miljoenenbal op.

Lorenzo Pellegrini kreeg in het duel van zaterdag in de eerste helft wellicht de grootste kans op een treffer. Na ruim een half uur spelen werd hij vanaf de achterlijn bediend door Leonardo Spinazzola, waarna hij de bal van amper vijf meter panklaar voor het inschieten had. Een doelpunt werd echter voorkomen door spits Tammy Abraham, die de inzet van zijn teamgenoot van dichtbij op het lichaam geschoten kreeg. De rebound was vervolgens niet besteed aan Andrea Belotti.

Lang bleef de kans van Pellegrini de grootste in het tactische steekspel tussen de rivalen, maar Abraham maakte zijn fout in extremis dus alsnog goed. In de vierde minuut van de blessuretijd schoot hij de 1-0 achter Milan-doelman Mike Maignan, maar dat bleek niet voldoende voor de zege. Twee minuten later zorgde de Belg Saelemaekers voor de gelijkmaker, waardoor beide ploegen nu 57 punten hebben en er in de top van de Serie A zaterdag geen wijzigingen plaatsvinden op de ranglijst.

Zondag kan Inter echter profiteren van het puntverlies van Roma en Milan. De nummer zes treedt om 12.30 uur aan tegen nummer twee SS Lazio en neemt bij winst de vierde plaats over van de stadgenoot. Bovendien zal ook in Napels gejuicht worden voor de ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Als Lazio namelijk niet weet te winnen, dan heeft de koploper om 15.00 uur aan een zege op Salernitana voldoende om de Italiaanse landstitel binnen te slepen.