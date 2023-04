Roma tussen hoop en vrees voor return tegen Feyenoord

AS Roma vliegt vrijdagochtend terug naar Italië. Nadat de ploeg donderdag de heenwedstrijd in De Kuip met 1-0 verloor van Feyenoord, gaat het vizier voor even weer op de Serie A, waarin zondag een confrontatie wacht met Udinese. De grootste zorgen bij de Romeinen gaan in de tussentijd uit naar Paulo Dybala en Tammy Abraham.

Voor Dybala duurde het duel in Rotterdam nog geen half uur. De Argentijn verliet in tranen het veld en werd afgelost door Stephan El Sharaawy. Na rust, toen Mats Wieffer inmiddels de enige treffer van het duel had geproduceerd, moest ook Abraham de strijd staken. De Engelse spits maakte plaats voor Andrea Belotti.

Vanaf luchthaven Fiumicino trekt de Roma-selectie direct naar het eigen trainingscomplex, Trigoria. Na een lunch staat de ploeg daar om 15.00 uur alweer een training te wachten. Dybala en Abraham zullen in de tussentijd onderzocht worden door de medische staf van de club.

Donderdagavond was de club gematigd positief, schrijft de Italiaanse krant Corriere Dello Sport. De eerste hoop zou zijn dat de klachten van Dybala het gevolg zijn van vermoeidheid. Toch is het volgens de krant al uitgesloten dat hij zondag in actie komt in de Serie A. Abraham zou een kleine ontwrichting hebben, 'zonder na-effecten', schrijft de krant. Hij zou zondag vermoedelijk wél in actie kunnen komen, zo denkt men.