Strijd om plek twee nadert ontknoping: AZ kan Ajax volgende klap uitdelen

De landstitel gaat naar Feyenoord, maar de strijd om plek twee ligt nog helemaal open. Na de 3-0 overwinning op Ajax heeft PSV de beste papieren, al blijft het verschil ten opzichte van de Amsterdammers met nog vier wedstrijden te gaan slechts drie punten. De eerstvolgende speelronde in de Eredivisie zou weleens cruciaal kunnen blijken. FCUpdate.nl zet de resterende programma’s van PSV, Ajax én AZ onder elkaar.

Ajax had zondagmiddag in Eindhoven een belangrijke stap richting de voorronde van de Champions League kunnen zetten, maar het bezoek aan PSV werd een enorme teleurstelling voor de ploeg van trainer John Heitinga. Door de 3-0 nederlaag is Ajax de tweede plaats kwijtgeraakt aan PSV, dat nu dus op koers ligt om zich te plaatsen voor de voorronde van het miljardenbal. Met nog vier speelronden te gaan kan er uiteraard nog van alles gebeuren. Ook AZ loert in de slotweken nog op de tweede plek.

Artikel gaat verder onder video

De Alkmaarders kunnen de strijd om die eindklassering over twee weken nóg spannender maken. Op 6 mei staat in Amsterdam de confrontatie tussen Ajax en AZ op het programma. Het verschil tussen beide ploegen is nu nog twee punten in het voordeel van Ajax, maar de Alkmaarders hebben de voorbije dagen flink aan hun zelfvertrouwen gewerkt. Bovendien heeft AZ dit seizoen al laten zien van Ajax te kunnen winnen. Op dezelfde dag gaat PSV op bezoek bij Sparta Rotterdam, dat vijfde staat in de Eredivisie. Met andere woorden, 6 mei wordt een belangrijke speelronde in de jacht op een ticket voor de voorronde van de Champions League.

Resterende programma’s PSV, Ajax en AZ



PSV (65 punten, +46)

6 mei: Sparta Rotterdam - PSV

14 mei: PSV - Fortuna Sittard

21 mei: PSV - sc Heerenveen

28 mei: AZ - PSV

Ajax (62 punten, +47)

6 mei: Ajax - AZ

14 mei: FC Groningen - Ajax

21 mei: Ajax - FC Utrecht

28 mei: FC Twente - Ajax

AZ (60 punten, +27)

6 mei: Ajax - AZ

14 mei: AZ - FC Emmen

21 mei: NEC - AZ

28 mei: AZ - PSV