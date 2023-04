Strijdbare Heitinga eist reactie Ajax in bekerfinale: 'Over-mijn-lijk-mentaliteit'

Ajax-trainer John Heitinga beseft dat zijn aantal zondag uit een ander vaatje moet tappen wil het in de bekerfinale tegen PSV een kans maken om het seizoen toch nog met een prijs af te sluiten. Ten opzichte van het verloren competitieduel in Eindhoven (3-0) van vorige week eist hij dan ook een 'over-mijn-lijk-mentaliteit' van zijn elftal.

Dat zei Heitinga vrijdag tijdens de persconferentie waarin vooruit werd geblikt op het duel in De Kuip. De Ajax-coach werd gevraagd naar de vele tegendoelpunten uit voorzetten, liefst dertien tot nu toe, die zijn ploeg dit seizoen al tegen kreeg. "Het belangrijkste is dat we de voorzetten eruit halen", sprak de oud-verdediger. "Maar bij die goal die we tegen krijgen staan het twee tegen één in het centrum. Natuurlijk is Luuk (de Jong, red.) één van de beste koppers in Europa, maar we moeten beter staan. Die over-mijn-lijk-mentaliteit moet je hebben, dat je koste wat kost doelpunten wil voorkomen."

Artikel gaat verder onder video

De openingstreffer van De Jong was in de ogen van Heitinga dan ook cruciaal in Eindhoven. "Dat was bepalend voor het duel", meende de coach zelfs. "Na die goal gaan zijn temporiseren en het tempo uit de wedstrijd halen", analyseerde hij het spelbeeld na de 1-0 van PSV. "Dat is het belang geweest van die goal", benadrukte Heitinga dan ook.

Ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd keert in ieder geval Edson Álvarez, geschorst in Eindhoven, terug in het elftal. "Hij is heel belangrijk voor ons", analyseerde de eveneens aangeschoven aanvoerder Dusan Tadic. "Hij geeft karakter en mentaliteit aan de ploeg en is één van de leiders. We hebben hem afgelopen week absoluut gemist, hij kan ons zondag gelukkig weer helpen", aldus de Serviër.

Het meespelen van de geblesseerden Mohammed Kudus en Devyne Rensch is daarentegen nog altijd onzeker. "Ze hebben vandaag (vrijdag, red.) deels meegetraind", legde Heitinga uit. "We zullen nu hun reacties moeten afwachten. Maar ze staan weer op het veld, dat is een plus."