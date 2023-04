Supporters Manchester United komen direct na 1-0 met spreekkoren

Na het openingsdoelpunt van Manchester United tegen Everton besloten sommige supporters geen feest te vieren, maar hun mening te uiten over de clubeigenaars. Een nieuw spreekkoor deed de ronde op Old Trafford.

"Sell United and fuck off home", klonk het richting de impopulaire Amerikaanse eigenaars. Al langere tijd wordt kritisch gezongen over de Glazers, die biedingen op de club hebben binnengekregen. Een deel van de supporters wil dus dat ze de club zo snel mogelijk verkopen.

Onlangs meldde Sky Sports zit de familie Glazer niet op één lijn zit over de vraag of de club verkocht moet worden. Avram Glazer en zijn broeder Joel zijn terughoudend, terwijl hun drie broers en enige zus wel bereid zijn over te gaan tot een verkoop.

Vooralsnog hebben de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani en de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe een bod hebben uitgebracht, dat onder de vraagprijs van zes miljard pond ligt.