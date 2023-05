Opnieuw is Xavi Simons het doelwit van spreekkoren. In navolging van supporters van Spakenburg en FC Volendam ontsierden ook fans van Ajax een wedstrijd tegen PSV door 'Xavi Simons is homo' te scanderen. Dat gebeurde op meerdere momenten in de bekerfinale en viel de nodige televisiekijkers op.

De bekerfinale tussen Ajax en PSV volg je via ons liveblog.

Davy Klaassen maakt er een enorme show van en suggereert een doodschop van Simons, maar Higler geeft gewoon inworp. Vanaf de tribune zijn spreekkoren te horen aan het adres van Simons die eerder dit bekertoernooi in Spakenburg voor ophef zorgden. #ajapsv — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) April 30, 2023 ‘Xavi simons is homo’ wordt geroepen. Niets mis mee toch @KNVB? #bekerfinale — Sebastiaan (@skamersss) April 30, 2023 Alweer spreekkoren 'Xavi Simons is homo'. Maar in gedoogland Nederland zijn de @KNVB en de scheidsrechter schijtlaarzen om daar korte metten mee te maken. #bekerfinale. — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) April 30, 2023