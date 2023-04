Sydney van Hooijdonk kijkt graag naar spits 'die eigenlijk geen mens is'

Sydney van Hooijdonk houdt als hij voetbal kijkt nadrukkelijk de verrichtingen van de spitsen in de gaten. In gesprek met Voetbal International noemt de 23-jarige aanvaller van sc Heerenveen drie collega’s naar wie hij graag kijkt.

"Erling Haaland is geweldig, maar hij is eigenlijk geen mens. Robert Lewandowski is fantastisch. Harry Kane vind ik fenomenaal qua afwerking. Binnenkant wreef, keihard, links én rechts", laat Van Hooijdonk weten. "Als ik voetbal kijk, kijk ik nadrukkelijk naar spitsen. Hoe kiest hij positie, waar beweegt hij? Daar probeer ik van te leren."

Waar Haaland en Lewandowski de topscorers van respectievelijk de Premier League en LaLiga lijken te worden, voert Van Hooijdonk in de Eredivisie de topscorerslijst aan. Wint hij de titel, dan treedt hij in de voetsporen van vader Pierre van Hooijdonk, die de individuele prijs twintig jaar geleden won. "Dat zou inderdaad iets heel moois zijn, een heel bijzondere gezamenlijke prestatie. Als ik zou zeggen dat ik daar niet mee bezig ben, dan zou ik liegen."

Van Hooijdonk maakte dit seizoen tot nu toe vijftien doelpunten, evenveel als Xavi Simons en één meer dan Anastasios Douvikas. "Hopelijk lukt het om er nog drie of vier te maken in de laatste vier wedstrijden. Als dat genoeg is om topscorer te worden zou dat fantastisch zijn."