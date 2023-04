Sydney van Hooijdonk voorkomt heldenrol voor terugkerende Henk Veerman

Voor eigen publiek heeft sc Heerenveen de competitiewedstrijd tegen FC Volendam naar zich toegetrokken. Een dubbelslag van Sydney van Hooijdonk maakte een treffer van ex-Heerenveen-spits Henk Veerman onschadelijk: 2-1. Van Hooijdonk maakte liefst zeven doelpunten in zijn laatste vijf competitiewedstrijden. Heerenveen overnacht dankzij de overwinning op de achtste plaats; Volendam staat veertiende.

Al in de vijfde minuut was het raak voor Heerenveen. De frivool opererende Osame Sahraoui bediende vanaf de linkerflank Sydney van Hooijdonk, die van dichtbij aantekende voor zijn twaalfde doelpunt van het seizoen. Volendam deed na ruim een kwartier echter al wat terug. Calvin Twigt stuurde Henk Veerman weg en de spits nam de bal goed mee op de borst in het strafschopgebied, alvorens de linkerhoek te vinden.

Artikel gaat verder onder video

Veerman zorgde na een halfuur ook bijna voor de 1-2 tegen zijn oude club. Hij kreeg een grote kans van dichtbij, maar zag doelman Xavier Mous redding brengen. Even daarna was het raak aan de overzijde. Na een goed uitgespeelde aanval was het Milan van Ewijk die de bal in het strafschopgebied op een presenteerblaadje gaf aan Van Hooijdonk, die zijn dertiende van het seizoen maake.

Kort na de pauze ontstonden twee serieuze kansen voor Gaetano Oristanio, maar hij stuitte eerst op Mous en knalde daarna over het doel. In het restant van de tweede helft bleef Volendam tevergeefs zoeken naar de gelijkmaker. Heerenveen hield stand en boekte een belangrijke overwinning in de jacht op een ticket voor de play-offs.