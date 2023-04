Tadic legt vinger op de zere plek bij Ajax: 'Misschien wel een gebrek aan kwaliteit'

Dusan Tadic baalde na de verloren wedstrijd tegen PSV vooral van de manier waarop Ajax de doelpunten cadeau deed. De aanvoerder van de Amsterdammers wist met zijn ploeg weer niet te winnen in een topper en weet dat het over een week anders moet. Dan treffen PSV en Ajax elkaar weer, dan in de finale van de KNVB Beker.

"Het is moeilijk om nu al wat te zeggen", reageerde Tadic kort na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Het is niet nodig om op deze manier te verliezen. We gaven PSV drie doelpunten cadeau en maakte het ze heel gemakkelijk. In de tweede helft kregen we wat kansen om te scoren. Maar als je een grote wedstrijd wilt winnen, kun je de doelpunten niet op deze manier weggeven. Dat is de grootste reden van deze nederlaag."

Artikel gaat verder onder video

De captain kreeg vervolgens de vraag om de vinger zelf ook op de zere plek te leggen na de met 3-0 verloren topper. "Er waren wat goede momenten, maar we maakten ook vreemde fouten zonder reden. Ik weet niet waar dat door komt, misschien door een gebrek aan kwaliteit of stress. Ook als je soms niet goed in de wedstrijd zit, moet je weten wat een wedstrijd nodig heeft. Dan moet je simpel voetballen en niet gek gaan doen."

Over zeven dagen zal Ajax tegen PSV uit een ander vaatje moeten tappen, weet Tadic maar al te goed. "Dat zal moeten, want we spelen over zeven dagen voor een prijs. We moeten een les trekken uit deze wedstrijd. PSV heeft het vandaag goed gedaan. Wij moeten volgende week zorgen dat ze hun kwaliteiten juist niet kunnen gebruiken. We zullen onszelf in de spiegel moeten aankijken. Het Ajax-shirt is zwaar en we moeten verantwoordelijkheid moeten nemen."