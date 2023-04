Tadic snapt niets van beslissing arbitrage: ‘Duidelijk doelpunt’

Dusan Tadic baalt van een bepalende beslissing van de arbitrage tijdens het duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax. De aanvoerder van d Amsterdamse ploeg zag Mohammed Kudus scoren, maar zijn goal werd wegens buitenspel afgekeurd. De Servische aanvoerder van de regerend landskampioen snapt niet waarom de VAR niet ingreep.

“Het is altijd lastig voor ons om hier te spelen. Ik denk dat als we de eerste goal maken, wat gewoon een doelpunt was, het makkelijker wordt”, aldus Tadic tegenover ESPN, die na afloop de situatie terugzag: “Ik zag zojuist een foto, dat was een duidelijk doelpunt. Normaal gesproken willen we niet ingaan op arbitrale beslissingen en focussen we ons op ons eigen spel, maar het zou het wel een stuk makkelijker maken”, concludeert de ervaren buitenspeler.

Tadic zag Go Ahead potentiële kansen van Ajax eruit halen met overtredingen, waardoor het – mede door de tactiek van de Deventer ploeg – lastig werd om veel kansen te creëren: “Zij verdedigen met iedereen en daarom is zo’n eerste goal ook belangrijk. Ik denk dat als die goal van Kudus telt het heel anders loopt”, aldus de Serviër, die ook van mening was dat het baltempo bij vlagen te laag lag aan de kant van Ajax.

ESPN-analist Marciano Vink kan de woorden van de aanvoerder van Ajax-begrijpen: “Tegen dit soort ploegen, die zo erg verdedigen, is zo’n eerste doelpunt gewoon heel belangrijk. Als die goal van Kudus goedgekeurd wordt moet Go Ahead Eagles ook verder van de goal gaan voetballen en krijg je meer ruimte”, besluit de analist.