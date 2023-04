Tadic spreekt voorkeur uit bij Ajax: 'Hij is absoluut een goede trainer'

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic vindt dat John Heitinga moet aanblijven als trainer komend seizoen. De captain van de Amsterdammers denkt dat de interim-coach voldoende indruk heeft gemaakt voor een permanenten aanstelling in de Johan Cruijff Arena. Hij noemt Heitinga ‘absoluut een goede trainer’ voor Ajax.

In het Algemeen Dagblad wordt Tadic bevraagd naar of hij vindt dat Heitinga moet aanblijven na dit seizoen. “Hij heeft liefde voor de club, is energiek, zit strak op de discipline en snapt het spel. Dat hij jong en onervaren is, hoeft geen obstakel te zijn, blijkt ook uit het verleden. Bovendien heeft hij ervaren stafleden om zich heen”, stelt de Serviër, die hem vergelijkt met de coach van vorig seizoen van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Vooral met Ten Hag zie ik parallellen. Ook John is volop bezig zichzelf te ontwikkelen, door te lezen en te leren. Hij is slim en modern. Trainingen zijn vernieuwend, met veel energie. Net als Ten Hag is John een controlfreak. Hij geeft vrijheid aan spelers, maar zit er ook bovenop. De huisregels bewaakt hij strak, maar daarnaast beschikt hij ook over sociale vaardigheden”, aldus Tadic, wiens woorden wellicht met een korreltje zout genomen moeten worden.

FootballTransfers: Ajax moet vrezen voor leegloop: acht (!) spelers staan voor een vertrek

Bij de aanstelling van Alfred Schreuder bij Ajax vond hij Schreuder samen met Ten Hag nog de beste trainer met wie hij ooit samengewerkt had. Desondanks werd ook dat geen succes. Volgens Tadic lag dat ook aan het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars, waardoor Ajax dit seizoen de minst sterke selectie heeft sinds Tadic bij Ajax speelt. “Als Marc er nog was, of een andere technisch directeur, kon je je daar beter op voorbereiden. Alles kwam nu samen. Je kan niemand de schuld geven. Het was de hele situatie waarin Ajax terechtkwam.”

Daardoor liep Ajax achter de feiten aan, stelt Tadic. Wat hem betreft zou Overmars in de toekomst kunnen terugkeren. “Voor mij persoonlijk wel, maar ik snap ook dat dit niet zomaar kan”, aldus Tadic, die een beroep doet op de club om duidelijkheid te geven. “ Je hebt een sterke technisch directeur nodig. Iedereen wil een sterk Ajax, dat elk jaar om de prijzen speelt. Dan wil iedereen weten welke richting Ajax op wil gaan. Voor trainers en spelers is dat cruciaal.” Die lijkt er te komen: Sven Mislintat wordt vandaag (dinsdag) normaliter aangesteld. Jan van Halst, Maurits Hendriks en Pier Eringa kwamen eerder al naar Ajax.