Brian Brobbey heeft zondagavond nagelaten om te scoren in de bekerfinale. De spits van Ajax kreeg tegen PSV een enorme kans om de Amsterdammers op een 2-0 voorsprong te zetten. Brobbey ging doelman Joël Drommel goed voorbij en kon de bal daarna in het vrijwel lege doel schuiven. Daar slaagde de aanvaller echter niet in. Hij raakte de paal.

