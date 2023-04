Ten Hag trekt pijnlijke conclusie na kansloze nederlaag in Newcastle

Erik ten Hag stond zondag balend de pers te woord nadat hij met Manchester United de derde plaats in de Premier League had verspeeld aan Newcastle United. De Nederlandse manager moest na afloop toegeven dat zijn elftal de 2-0 nederlaag volledig verdiende.

"Ik haat het om te moeten zeggen", sprak Ten Hag tegenover Sky Sports, "maar zij waren gewoon beter vandaag." Ook The Northern Echo tekende een teleurgestelde reactie uit zijn mond op. "Het heeft mij verrast dat we niet dezelfde passie en vastberadendheid hadden als de tegenstander."

Begin maart bracht Liverpool de ploeg van Ten Hag een zware 7-0 nederlaag toe op Anfield. Daarna won United wel het tweeluik met Real Betis in de Europa League (4-1 thuis, 0-1 uit) en de kwartfinale van de FA Cup tegen Fulham (3-1), maar kwam het in de competitie niet tot scoren tegen Southampton (0-0). Ten Hag spreekt dan ook van een 'vormdip', maar raakt daarvan niet in paniek. "Het is normaal dat je in een seizoen ook tegenslagen meemaakt, daar moet je mee dealen. Ik maak me geen zorgen en geloof in mijn team."

Tegen Newcastle haalde Ten Hag na een uur zowel Wout Weghorst als Antony naar de kant. Toch wilde hij na afloop niet naar een specifieke speler wijzen. "Ons aanvalsspel was gewoon niet goed genoeg. Ik wil me daarbij niet focussen op één speler, het was een teamprestatie." Met Anthony Martial en Jadon Sancho bracht hij twee verse krachten. "We speelden te hoog op het middenveld waardoor hun centrale middenvelders te makkelijk mee aan konden vallen", analyseerde Ten Hag na afloop.