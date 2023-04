Terugkeer premier Rutte in Vandaag Inside hoogst onzeker

De kans dat Mark Rutte woensdag opnieuw te zien is in Vandaag Inside lijkt klein. De premier zou voor de tweede keer in korte tijd aanschuiven in de populaire talkshow, maar kampt met ziekte.

Op 13 maart was Rutte voor het eerst te zien in het programma, wat leidde tot een recordaantal kijkers. Zijn rentree aan tafel bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen leidde tot spanningen aan tafel. Zo liet Van der Gijp vrijdag nog doorschemeren dat hij liever thuis zou blijven als Rutte op dezelfde manier zou worden behandeld als tijdens zijn eerste bezoek.

Mogelijk komt het deze week echter niet van een tweede optreden van Rutte in Vandaag Inside. De premier liet dinsdagmiddag op Twitter weten ziek te zijn en als gevolg daarvan aan de Kamervoorzitter te hebben gevraagd een gepland debat naar woensdag te verplaatsen, 'in de hoop dat ik dan hersteld ben.'