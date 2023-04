Tip voor Slot na uitbarsting Mourinho: ‘Het is de grootste onzin die er bestaat’

AS Roma-trainer José Mourinho maakte vorige week donderdag nogal wat tongen los met zijn gedrag na afloop van de Europa League-ontmoeting met Feyenoord. De Romeinen hadden zich ten koste van Feyenoord geplaatst voor de volgende ronde, maar Mourinho was desondanks meer bezig met de tegenstander dan met zijn eigen ploeg. Dat kwam hem in Nederland op veel kritiek te staan, maar Süleyman Öztürk van Voetbal International denkt dat Slot ervan kan leren.

Feyenoord leek op weg naar de halve finale van de Europa League. De Rotterdammers hadden de heenwedstrijd in De Kuip met 1-0 gewonnen en kwamen in Rome weliswaar met 1-0 achter, maar de gelijkmaker van Igor Paixão leek het verschil te gaan maken. AS Roma gaf zich echter niet gewonnen en zoals wel vaker sloeg een ploeg van Mourinho toe in de slotfase, waarna de Romeinen in de verlenging uitliepen naar een 4-1 overwinning. Mourinho richtte zich na afloop in de catacomben tot Feyenoord-trainer Slot. De Portugees schreeuwde naar Slot dat hij niet naar Manchester City of Napoli, maar AS Roma moet kijken.

De Nederlander had in de aanloop naar het tweeluik met AS Roma gezegd dat hij liever naar het mooie voetbal van Manchester City en Napoli kijkt. Dat had hij misschien beter niet kunnen zeggen. “Mourinho maakte de Feyenoord-trainer duidelijk dat hij AS Roma beter had moeten bestuderen en minder vaak naar Manchester City of Napoli had moeten kijken. Het is een emotionele ontlading van een man die een voetbalwedstrijd benadert als een gevecht op vele fronten. Alles kan munitie zijn voor zijn ploeg en dus ook het feit dat Slot zich uitte als Guardiola-adept”, schrijft Öztürk.

De schrijver van Voetbal International denkt dat de woorden van Slot in de aanloop naar de dubbele ontmoeting in de kwartfinale van de Europa League verkeerd zijn gevallen bij Mourinho. “Mogelijk zat de frustratie van Mourinho richting Slot ook wel in zijn uitleg dat hij als trainer van een ander soort voetbal houdt. De Feyenoord-trainer zet de tv niet aan om naar AS Roma te kijken.” De reactie van Mourinho na de wedstrijd in Rome viel desondanks niet goed onder anderen Ronald Waterreus, Hugo Borst en Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh.

“Wellicht helpt het de boosheid en het onbegrip richting de Special One te laten varen en niet met de dooddoener te komen dat mooi voetbal op de lange termijn altijd wint van een minder sprankelende spelopvatting”, raadt Öztürk aan. “Het is de grootste onzin die er bestaat. Slot kan net zo veel of misschien wel meer leren van Mourinho dan van Pep Guardiola.”